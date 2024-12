GALERII Vaata, kuidas on arenenud ajalooline Manufaktuuri kvartal

Kvartali arenduse fookuses on praegu ajaloolise Balti Puuvillavabriku hoone rekonstrueerimine. Juba on eemaldatud nõukogude ajal rajatud valgetest tellistest laiendused, et hoone algupärane ilme esile tuleks. Vabrik on muinsuskaitse all, mistõttu hoitakse tööstuspärandit – punastest tellistest ja paekivist osa säilitatakse ja taastatakse.