PÕNEV PÜHADERETSEPT Traditsiooniline Eesti jõulutoit jaapani stiilis

Verivorsti-sushi

Pese riisi külma veega vähemalt seitse korda. Seejärel pane pestud riis koos 0,5 l külma veega potti. Lase vesi keema, alanda kuumust ja keeda kaane all madalal tulel umbes 15 minutit, kuni vesi on täielikult imendunud. Lase riisil kaane all veel 5–10 minutit tõmmata.