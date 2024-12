TEEME SELGEKS Miks on pea kõik laenud seotud 6-kuu euriboriga?

«Annuiteetgraafiku puhul on kuumakse väiksem kui näiteks fikseeritud põhiosaga graafiku puhul, ent laenu kogusumma on suurem. Enamasti mõtlevad ja kaaluvad inimesed laenu võttes rohkem igakuise makse suurust kui lõppsummat,» selgitas Hakiainen. «Annuiteetgraafik aitabki tagada, et igakuine laenumakse oleks taskukohasem.»

Fikseeritud põhiosaga graafik

Fikseeritud põhiosadega graafiku puhul püsib, nagu nimigi ütleb, põhiosa igakuisest laenumaksest sama ning sellele lisandub intressiosa. Intressiosa väheneb iga maksega, sest seda arvutatakse põhiosa jäägilt. See tähendab, et igas kuus välja käidav summa jääb samuti väiksemaks.

Võrdsete põhiosadena maksmist kasutavad kliendid Hakiaineni sõnul harva. «Kui üldistada, siis kasutavad seda varianti enamasti inimesed, kellel on põhjalikumad teadmised finantsteemadest ja raamatupidamisest ning kes oskavad hinnata seda, kui palju on võimalik laenusummat võrdsete põhiosadena makstes vähendada,» ütles Hakiainen. Tema sõnul on sellel juhul esimesed 15 aastat laenu makstes kõige kriitilisemad, sest laenumakse on alguses kõrgem.

Bulletgraafik

Vähemlevinud graafik on Hakiaineni sõnul bulletgraafik, mille puhul annab Citadele pank laenu lühemaks ajaks kui graafik. Näiteks on laen 15 aastaks, aga laenu periood on vormistatud 30 aastale.

«See tähendab, et kuumakse on madalam nagu 30 aasta pikkuse laenugraafiku puhul, ent 15 aasta möödudes peab inimene tasuma järele jäänud jäägi ehk korraga suurema summa.» Seda graafikut pakub pank Hakiaineni sõnul sellisel juhul, kui laenu taotleja vanus on kõrge ning tal on laenu saada keerulisem.

«See annab inimesele võimaluse ikkagi piisava vara olemasolul oma plaanid ellu viia ning makseid optimeerida.»​ Bulletgraafiku viimane makse ei tohi aga olla suurem kui 30 protsenti laenusummast.