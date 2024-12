ON, MIDA OODATA Tartusse kerkib uus elamukvartal

Kortermajade planeering ja funktsionaalsus on läbimõeldult mitmekesine, et vastata erinevate elanike vajadustele. Korterid on kolme- või neljatoalised ning varustatud maa-aluse parkimiskorrusega. Netopinnad on kavandatud avara ja energiatõhusa disainiga, samas kui üldkasutatavad alad loovad funktsionaalse ning ühendava elukeskkonna. Projekti keskmes on kõrge ehituskvaliteet ja jätkusuutlikkus, et pakkuda terviklikku elamiskogemust kaasaegsetes kodudes.