AITA AIDATA Eesti poeketi taaraautomaatides saab nüüd toetada Eesti kaitsevõimet

«Oleme viimase kolme aasta jooksul näinud suurt hulka tänuväärseid algatusi ukrainlaste aitamiseks, kuid tahtsime luua omalt poolt täiendava võimaluse toetada ka Eesti enda kaitsevõimet. Seni on see võimalus olnud Coop Panga klientidel läbi Kaardiväe programmi, nüüd siis ka taarat tagastades,» ütles Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla.

«Annetuste abil on soetatakse kaitseväe erivarustust, milleks hetkel on kõige aktuaalsemaks mehitamata õhusõidukid ehk droonid,» ütles Kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamise osakonna juhataja Martin Reisner.

«Tänu lahketele annetajatele ning jaekaubandusettevõtete, Tomra ja fondi pikaajalisele koostööle on lapsed üle Eesti saanud osa toredatest hetkedest. Coopis on olnud võimalik annetada juba 12 aastat, mis on andnud olulise panuse, et kinkida enam kui 265 000 lapsele unustamatuid elamusi. See pole pelgalt ajaviide, vaid võimalus avastada midagi uut, tunda end erilise ja väärtuslikuna ning saada osa rikkalikust kultuuripärandist, mis toetab iga lapse arengut ja unistusi,» ütles Aitan Lapsi fondi juht Eve Männik.