Kallid restoranimaitsed rändavad toidukauplustesse: viis gurmeetoodet, mida seni toidupoest ei leidnud

Mereannid

Kui veel viis aastat tagasi oli värskete mereandide leidmine keeruline, siis nüüd võib nii sinimerekarpe, kalmaari ja isegi austreid märgata regulaarselt suuremate kaupluste lettidel. Peakoka hinnangul on nende populaarsus kasvanud eelkõige tänu reisihuvilistele, kes soovivad kogetud maitseid kodus järele proovida.

Eestis on mereandide valik laienenud ka kohalike tootjate toodetega. «Mereannid pole enam vaid piduroog. Õigesti valmistades sobivad need igasse nädalavahetuse õhtusööki – olgu siis pastasse või grillituna – aga miks mitte ka pidulikule jõululauale,» lisab Saar.

Vinnutatud singid

Kvaliteetsed vinnutatud singid ja vorstid, nagu Serrano sink, prosciutto ja ibérico, on olnud osaks Euroopa kulinaarsest pärandist sajandeid. Kuigi need on Eestis müügil olnud aastaid, on vinnutatud sinkide valik suurenenud. Üha rohkem tarbijaid eelistab neid igapäevasele leivakattele.

Lisaks traditsioonilistele importtoodetele on turule tulnud ka Eesti enda tootjad, kes valmistavad kvaliteetvorste ja -sinke. «Oleme uhked, et Serrano sink on saadaval, kuid ka Eesti enda lihatööstus on viimastel aastatel arendanud premium-segmendi tooteid, mis on maitselt samaväärsed,” tõdeb Saar.

Maailmaköögi kastmed

Maailmaköögi kastmete ja maitseainete kättesaadavus Eesti kauplustes on Saare sõnul oluliselt kasvanud. Kui Itaalia pesto ja Aasia kastmed, nagu teriyaki, hoisin ja ponzu, olid veel mõne aasta eest pigem nišikaubad, siis nüüd on need kodukokkade seas asendamatud.

«Olgu tegemist autentse pad thai valmistamise või lihtsalt Aasia stiilis marinaadi katsetamisega, tänapäeval on poes olemas kõik vajalik. Selliste toodete kättesaadavus muudab maailmaköögi avastamise lihtsamaks ja kättesaadavamaks,» ütleb Saar.