Münchenis asuvat väärismetallidega tegeleva ettevõtte Pro Aurumi kontorit kaunistab sel aastal kolme meetri kõrgune jõulupuu. Tõsiasi, et ettevõtte kontoriruume ehib jõulupuu pole midagi veidrat, kuid see puu on valmistatud neljast pleksiklaasi kolmnurgast, mis kaetud kuldmüntidega. Kulda on jõulupuul nii palju, et selle koguväärtus küündib, olenevalt kulla hetkehinnast, 5,3 miljoni euroni.