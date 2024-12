USKUMATU Pururikka Monaco Vürstiriigi pindala kasvas eelmisel nädalal kolme protsendi võrra

Maksuparadiisi ja rikaste mänguväljakuna tuntud Monaco on koduks ligikaudu 39 000 inimesele – kellest peaaegu seitse kümnest on kinnisvarafirma Knight Franki andmetel miljonärid. Mikroriik on kuulus ka teise asja poolest – tegemist on peale Vatikani maailma kõige väiksema riigiga. Nüüd on aga Monaco pindala kasvanud kolme protsendi võrra.