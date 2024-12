Viga, mida reeglina kõik toidukilet kasutades teevad

Enamasti pannakse toidukorrast järele jäänud toit kaussi ning tõmmatakse sellele kile peale ja susatakse külmkappi. See on aga suur viga! Toitu jahedasse külmkappi pistes tekib kile pinnale kondensatsioon, mis soodustab oluliselt bakterite ja seente kasvamist. Eriti hästi on kondenseerimise efekti näha siis, kui toit läheb külmkappi soojalt.