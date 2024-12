Ekspert selgitab, kuidas torude külmumisest tekkivaid kahjusid ära hoida

Ergo Põder märgib, et torustiku üldine seisukord mängib samuti külmakindluses suurt rolli. «Vanad, roostes või vigastatud torud on külmumise suhtes oluliselt haavatavamad. Läbi roostetanud torustik on habras ja võib kergesti puruneda. Kõige tundlikumad kohad on tihti silmale nähtamatud, näiteks keermed ja liitmikud. Kui spetsialist soovitab torustiku rekonstrueerida, tasub seda kindlasti teha,» annab Põder nõu.

Mida teha, kui torud on juba külmunud?

Külmal hooajal pöördutakse Tallinna Vee poole abipalvega külmunud torude pärast korduvalt.

Kui torustik on külmumas ja seda pole võimalik soojustada, võib Põdra sõnul lühiajalise abinõuna jätta veekraani pisut lahti, et toimuks vee liikumine, mis vähendab torustiku läbikülmumise kiirust. «Kui vesi on torus juba jäätunud, tuleks esmalt lahti võtta kergesti eemaldatavad toruliitmikud, et sulamisel oleks veel ruumi paisuda ja torust välja voolata. Kui liitmikke lahti ei ühendata, võib see viia torustiku purunemiseni,» sõnab Põder. «See kehtib ka kevadeti, kui soojus hakkab külmunud torustikku sulatama. Ulatuslikuma külmumise korral tuleks pöörduda professionaalsete torutööde tegijate poole.»

Enne torude sulatamist ning liitmike lahti võtmist tasub aga kindlasti välja selgitada, mis tüüpi toruga on tegu – kas plast-, raud-, vask-, alupex- või muu toru. Igal torul on omad käsitsemise metoodikad. Samuti tuleb Põdra sõnul arvestada, et veearvestit ei ole lubatud demonteerida või plommi lõhkuda. «Ohukohaks on ka tagasilöögiklapid, mis piiravad sulatamisel vee paisumist ning klapi korpus võib puruneda. Kokkuvõtvalt – kui kinnistu omanik tunneb end selles valdkonnas pädevalt, võib nende töödega ise tegeleda, kui aga kaheldakse enda oskustes, tuleks kutsuda spetsialistid,» sõnab Põder.

Külmumise tagajärjed võivad olla erisugused, näiteks võib sulatamine lõhkuda ühe koha või ka mitu kohta torustiku süsteemis. «Kui ei ole eelnevalt tehtud ka liitumispunktist sulgemine, hakkab trassi survega vesi lekkima ning terve hoone või hooned võivad saada üle ujutatud. Kindlasti on tõhusam torude külmumist ennetada kui tegelda tagajärgedega,» kinnitab Põder.