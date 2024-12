Maakler: järelturg on küll taskukohasem, kuid jälgida tuleb üht detaili

Kolme kvartali jooksul on keskmine kinnisvarahind tõusnud ligi 3,5 protsenti, mis tähendab, et hinnad on püsinud peaaegu paigal. Tegu võiks olla pigem struktuurimuutusega, sest uute korterite ost on vaikselt juba trendi minemas, kuna mõeldakse aina rohkem jätkusuutlikkusele. Samuti on kaasa aidanud langustrendis intressimäärad ning kinnisvarahindade ja palkade paranenud suhe.

Praeguse struktuurimuudatuse osa on ka see, et rohkem tähelepanu pööratakse energiatõhususele, rohelisele mõtlemisele – see toob kinnisvarasektoris kaasa olulisi muutusi. Miks mängib roheline mõtlemine suurt rolli? Põhjuseks võivad olla kliimamuutused: tänapäeval on heitgaaside kogused liiga suured ning planeet Maa ressursid on ammendumas. Vanemad korterid, mida tuleb puudega kütta ja mis jahtuvad kiiresti maha, ei ole jätkusuutlikud. Tänapäeval üritatakse leida detaile, mis annaksid positiivset efekti – selline kinnisvara on turul konkurentsivõimelisem.

On loodud standardid, mille põhjal peab uusarendus vastama teatud nõuetele. Kui seni oli see oluline aspekt ostjate ja müüjate silmis, siis nüüd vaatavad seda ka finantseerimisasutused. See tähendab, et jätkusuutlikkust, energiatõhusust ja CO2 jalajälge silmas pidades on pangad huvitatud finantseerima pigem kaasaaegseid hooneid, seda nii äri- kui ka erasektoris.