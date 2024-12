Kolm nippi, et keedukartulid oluliselt kiiremini valmiks!

Õnneks on kartulite keetmine maailma üks lihtsamaid asju: pane kartulid vette ja keeda kuni need pehmed on... LIHTNE. Kuid selleks, et seda sama keetmise protsessi kiirendada, leidub tegelikult mitu nippi ning neid koos kasutades võid keedukartulite valmistamise protsessi kiirendada kümne või rohkemgi minuti jagu.