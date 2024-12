Pilt on illustrativne.

Jõulukuusk on pühade üks olulisemaid sümboleid – see loob kodus hubase ja piduliku meeleolu. Siiski võib kuusk kiiresti kuivama hakata, kui seda valesti hooldada, muutes puu elutuks juba enne pühade lõppu. Selle vältimiseks on oluline teada mõningaid nippe, mis aitavad kuusel püsida kaunina kogu pühadeaja.