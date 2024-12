Ostjad on turul tagasi

Alates 2024. aasta juulist on Tallinna korteritehingute arv püsinud kõrgel tasemel. See näitab, et varasemalt ostuotsust edasilükanud koduostjad on tulnud kinnisvaraturule tagasi tehinguid tegema. Enamasti liigub elamispindade hind samas suunas tehingute arvuga, kuid mõninga viivitusega.

Kinnisvaraostjate tehingute tegemise valmidust on toetanud allapoole tulnud euribor ja laenude riskimarginaal. Kõigele lisaks on pangad omavahel väga tõsiselt konkureerimas ja kliente üksteiselt üle löömas. Ükski kinnisvaratehing ei jää sõlmimata põhjusel, et ostja laenu ei saa.

Üüriinvestorid on veel ootel

Tänasest päevast kaugemale vaadates võib loota, et ühel hetkel taastub üüriinvestorite huvi turu vastu. Tänane investeering üürikorteri ostu ei ole tootluse vaatest liiga atraktiivne. Üüripakkumiste turule tulemise mahu vähenemine aitab üürihindadel ülespoole liikuda. See paneb uuel aastal väikeinvestoreid rohkem üürituru suunas piiluma.

Lootused Ukraina sõja lõppemise osas võivad Eesti kinnisvaraturu peapeale pöörata. Kui algab Ukraina uuesti ülesehitamine, ajab see ehitusmaterjalide ja -teenuse hinnad lakke. Ehituse kallinemine kergitab paratamatusena siinse kinnisvara hinda.

Tark koduostja teeb tehingu sel talvel

Koduostjatel tasub olla tark. Kui koduostu idee on päevakorras, tasub tehing teha käesoleva talve jooksul. Pakkumiste maht on suur ehk koduostjate valikuvõimalus on lai nii uute kui järelturukorterite osas. See teeb kõiki vajadusi rahuldava kinnisvaraobjekti leidmise lihtsaks.

Elamispindade hinnatase toetab ostjaid. Hinnatasemed on juba aasta-poolteist liikunud horisontaalsuunas. See annab kinnitust, et ostu soodsamaks tegeva intressimäära languse tingimustes ei ole hindade allapoole liikumine kuigi tõenäoline stsenaarium. Üldine hinnatase küll püsib, kuid kinnisvaramüüjalt mõninga hinnalangetuse väljakauplemine on pigem reegel kui erand.

Kinnisvaraturg on käinud läbi tõusu ja mõõna. Juba aasta-poolteist on elamispindade turg olnud paigal. Nüüdseks on tunneli lõpus mitmeid valgusevihke, mis lubavad, et olukord hakkab ääriveeri paremuse suunas liikuma. Küll ei maksa oodata kiireid muutuseid, ammugi suurt hinnatõusu. Allapoole liikuv intressimäär, soodne ja püsiv hinnatase ning lai valikuvõimalus on tugevad tegurid, mis võiksid ratsionaalse koduostja sel talvel tehingut tegema kutsuda.