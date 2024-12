TRAHVIOHT Garaažidele tuleb aasta lõpuks teha kohustuslik ülevaatus

Tuleohutusülevaatuse nõue on üle Eesti umbes 300 parkimismajale ja garaažile, mis on suuremad kui 1000 ruutmeetrit. Nende hulka kuuluvad ka näiteks suurte kaubanduskeskuste parkimishooned.

Parkimismajad ja garaažid paiknevad valdavalt Tallinnas, Tartus ning Ida-Virumaal. Päästeamet on kõikidele omanikele saatnud ka teavituse.

Foruse kogemus näitab, et tuleohutusülevaatuse kohuslased kipuvad reageerima alles siis, kui päästeamet hakkab saatma hoiatusteateid või tähtaeg on ni-öelda homme. See aasta pole erand – tuleohutusspetsialistidel on aasta lõpus palju tööd. Sellest hoolimata Forus ühtegi klienti ukse taha ei jäta ja soovib tagada hooneomaniku südamerahu.

Tuleohutusnõuded parkimismajades

Foruse tuleohutuse valdkonnajuht Ain Karafin on viimastel kuudel teinud garaažidele ja parkimismajadele tuleohutusülevaatuseid. Ta ütleb, et maa-alustes garaažides on nõutud tulekahjusignalisatsiooni- ja suitsueemaldussüsteem. Samuti evakuatsioonivalgustus ja korralik ventilatsioonisüsteem. Selleks, et erinevaid korruseid tulekahju korral eraldada, on nõutud samuti tuletõkkekardinad.

Parkimismajas peab olema üks kustuti 50 sõiduki, garaažis 25 sõiduki kohta. «Omanikele on see tulnud üllatusena, sest seaduse järgi on niikuinii autodes tulekustuti nõue. Ei tulda selle peale, et üldkasutataval alal on see samuti kohustuseks,» selgitab Karafin.

Siiani Karafin garaažides massiliselt puuduseid pole tuvastanud. Esineb küll puuduseid piisava arvu tulekustutitega ja evakuatsiooniteede läbipääsetavusega, kuid nende kordategemine ei nõua omanikult palju ressurssi.