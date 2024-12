KANNAPÖÖRE Melania siiski naaseb Valgesse Majja

Pärast USA valimiste võitu kirjutati, et Donald Trumpi abikaasa Melania Trump ilmselt Valgesse Majja ei koli, vaid jääb New Yorki, et hoida silm peal oma 18-aastasel pojal Baronil. Hiljuti USA ajakirjale Times antud usutluses küsiti peagi presidendi ameti ohjad üle võtvalt Trumpilt, kas tema abikaasa naaseb samuti Valgesse Majja. Trump vastas, et Melania kolib tõepoolest tagasi Valgesse Majja ning täidab esileedi kohustusi.