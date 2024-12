Kinnisvara kinkimine või pärandamine – millised on seaduslikud ja maksuküsimused?

Mis kuulub pärandvara hulka?

Kui seaduses on kirjas, et õigus või kohustus lõpeb isiku surmaga, on see temaga lahutamatult seotud.

Testamendijärgne pärija on isik, kellele testaator on testamendiga pärandanud kogu oma vara või mõttelise osa (murdosa) sellest. Erinevalt testamendist, mille testaator teeb üksi, on pärimisleping kokkulepe pärandaja ja teise isiku vahel, millega võidakse kokku leppida, et pärandaja nimetab teise isiku oma pärijaks või määrab talle annaku. See võib olla ka kokkulepe pärandaja ja seadusjärgse pärija vahel, et viimane loobub pärimisest. Kui testamenti saab pärandaja igal ajal muuta ning see ei vaja pärija nõusolekut, siis pärimislepingu ühepoolne muutmine ja sellest taganemine on piiratud.