PUUST JA PUNASEKS 5 kasulikku nippi uue kodu valimisel

1. Eelista terviklikku elukeskkonda

2. Vali silmapaistvad arhitektuursed lahendused

3. Energiasäästlikkus on tänapäeva standard

Energiatõhus kodu on mõistlik valik nii keskkonna kui ka rahakoti seisukohast. Kuigi A-energiaklass on täna juba kohustuslik, tasub pöörata tähelepanu järgmisele:

4. Hästi läbimõeldud planeering

Ruumide planeering on kodu mugava ja funktsionaalse kasutamise aluseks. Hea planeering on nagu rätsepaülikond – iga detail on omavahel tasakaalus. Tasub jälgida, et: