SOODNE, AGA OHTLIK Netist tellitud jõulukraam võib su kodu ohtu seada

Toote kvaliteet ja ohutus

Turvalisuse seisukohast on väga oluline kontrollida jõulukaunistuste ohutust ja kvaliteeti. «Kontrolli, kas tootel on CE-märgis ehk selle ohutuks kasutamiseks vajalik teave (nimipinge, nimivõimus, voolutüüp, tootja nimi, seadme mudelinumber, kaitseklass jms) ja kasutusjuhend,» rõhutab TTJA tooteohutuse talituse juhataja Jana Baljutis-Kütt.

Soodsa toote osas tasub olla ettevaatlik

Elame ajastul, mil netist saab kõik mugavalt ja kiirelt koju tellida. Soodsa «hiinakaga» võib oma kodu aga ohtu seada. Kindlasti peaks häirekell lööma hakkama, kui valitud tootel pole tootjat kirjas või on see täiesti tundmatu.

Baljutis-Kütt toonitab, et ka odav hind ja seadme kehvad füüsilised omadused, nagu halvasti viimistletud ühendused ja hapra isolatsiooniga peenikesed juhtmed, on kindlad hoiatusmärgid. «Hiinast tellitud toodetel võib esineda halb isolatsioon, toote ülekuumenemine või puudulik veekindlus. Eelista usaldusväärseid müüjaid ja loe klientide arvustusi,» soovitab ta.

Tulekahjuks pole palju vaja

8. detsembril edastas Nublu andur tulehäire ühest korterist. Kontaktisik abi ei vajanud, kuid mainis, et kortermajas on suits. Kohale läinud ekipaaž avastas, et allkorruse korteris oli pliidile unustatud söök kõrbema läinud ning sellest tekkinud suits levis üle maja. Ka päästeamet vaatas olukorra üle, leeki ei olnud ja evakuatsiooni ei vajatud. Isiku Nublu rakendus seetõttu, et suits tuli läbi lahtise akna tema korterisse.