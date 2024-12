ETTEVAATUST Pühade ajal juhtub kõige rohkem tulekahjusid just sellest

Raske hooletus on olulisel määral vajaliku hoole mittejärgimine ning tahtlik vara rikkumise soov. Raske hooletus on näiteks visuaalselt katkiste pistikupesade kasutamine ehk pikendusjuhe on ühendatud seinast välja rippuvasse pistikupessa ning sinna on omakorda ühendatud elektrikaunistus. Lisaks on raske hooletus ka see, kui kodust lahkudes jäetakse küünlad põlema.