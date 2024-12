TAOTLED KODULAENU? Ekspert toob välja 5 tegurit, mille põhjal tehakse lõplik otsus

Laenuperiood

Kikas nentis, et laenuperioodi pikkusest sõltub ka igakuise laenumakse suurus. «Kui noorematel taotlejatel tasub üldjuhul kaaluda laenu võtmist maksimaalseks ehk 30-aastaseks perioodiks, et igakuise makse suurust vähendada, siis vanemaealiste laenuperiood jääb üldjuhul lühemaks. Näiteks Luminori kodulaenuklientidest moodustavad 46–55-aastased kokku kümnendiku – nende keskmine tagasimakse periood on 16 aastat,» märkis Kikas.

Ta lisas, et kindlasti ei tähenda keskmine tagasimakse periood seda, et pikemaks ajaks pole võimalik laenu võtta, sest iga taotleja profiil on veidi erinev. Laenuperioodi pikkuse osas soovitab Kikas nõu pidada laenuhalduriga.

Intress

Kuna panga poolt pakutav intress mõjutab otseselt igakuise laenumakse suurust, määrab see ka laenutaotlejate jaoks võimalikku maksimaalse laenusumma. «Üldjuhul võiks kõikide kohustuste summa moodustada kuni 40% sissetulekutest ja ka selle põhjal saab hinnata, milline võiks olla maksimaalne laenuvõimekus. Samas sõltub seegi väga palju konkreetsest kliendist,» sõnas Luminori laenude kompetentsikeskuse juht.

Kas laenuvõime ülempiir on kivisse raiutud?

Ehkki laenukalkulaatori abil on võimalik kodulaenu maksimaalset laenusummat ise välja arvutada, soovitab Helina Kikas kindlasti teha arvutuskäik läbi ka laenuhalduriga koos, kes saab anda nõu, et teha seejärel põhjalikum kalkulatsioon.

«Tihtipeale ei teata või ei olda kindlad milliseid andmeid laenukalkulaatorisse on vaja sisestada ning hiljem konsultandiga koos arvutuskäiku läbi tehes selgub, et tegelikult on igakuiseid kohustusi või sissetulekuallikaid rohkem,» selgitas ta.

Kuigi maksimaalne laenusumma tähendab võimalikku ülempiiri, ei tähenda see automaatselt, et veidi kallima, kuid kliendi jaoks täiusliku kodu ostmiseks võimalused puuduvad. Kikas märkis, et kui unistuste kodu maksab maksimaalsest laenusummast veidi rohkem, tasub hinnata, kas ehk õnnestub mõningaid igakuiseid kohustusi vähendada, mille tulemusel suureneks ka maksimaalne laenusumma.

Oluline roll on ka kriitilisel eneseanalüüsil. «Kindlasti soovitan esmalt teha arvutused läbi laenukalkulaatori abil ja seejärel hinnata, milline võiks olla igakuise laenu makse suurusjärk. Kui sa pole kindel, kas suudad sellist laenu teenindada, tasub proovida see raha mõned kuud kõrvale panna või võrrelda seda oma praeguse üüri- või laenumaksega. Seejärel saab hinnata, kuidas see sinu toimetulekut mõjutab. Nii saad hästi aru, kas oled tegelikult sellises suurusjärgus kodulaenu valmis igakuiselt maksma,» soovitas ekspert.