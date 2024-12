Kindlustusekspert annab nõu: kuidas kaitsta kodu talviste kahjude eest?

Toru külmumise ennetamine

Tuleohutus - kütteseadmed ja küünlad

Enamik kindlustusjuhtumeid tekib kütteseadmete aktiivse kasutamise tõttu külmal ajal. Korstnad ja ventilatsioonikanalid peavad olema regulaarselt puhastatud professionaalse korstnapühkija poolt. «Tuleohutuse seadus näeb ette, et korter- ja ridaelamute küttesüsteeme tuleb puhastada kord aastas professionaalse korstnapühkija poolt. Eramajades on lubatud korstna puhastamine iseseisvalt, kuid vähemalt kord viie aasta jooksul tuleb kaasata litsentseeritud spetsialist. See võib olla oluline tegur kindlustushüvitise saamisel tulekahju korral,» tuletab Kivirüüt meelde. Samuti on oluline veenduda, et elektrilised kütteseadmed omavad kehtivat kasutusluba, vastavad ohutusstandarditele ja neid kasutatakse vastutustundlikult.