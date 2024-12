Esimesed päevad on kõige kriitilisemad

Kui kuusk on just metsast toodud või poest ostetud, on selle tüvepind värske lõikega. Selleks, et kuusk saaks vett imada, on oluline teha uus lõige tüve alaossa, sest vana lõikepind võib olla vaiguga kaetud. Esimestel päevadel võib kuusk tarbida kuni 4 liitrit vett päevas, eriti kui ruumis on soe.