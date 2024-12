VAATA ÜLE Jõulukaunistused võivad sisaldada ebameeldivat üllatust

Tegemist on kaaliumhüdroksiidiga, mis võib leelispatareidest aja jooksul lekkida. Aine on tugevalt leeliseline ehk söövitav. Kaaliumhüdroksiid võib põhjustada hingamisteede, naha või silmade ärritust. Kui aine satub nahale, tuleb seda kohe 15-30 minuti jooksul rohke veega loputada. Kui ärritus püsib, tuleb pöörduda arsti poole. Ruum, kus lekkinud patareisid on käideldud, peab olema põhjalikult ventileeritud. Lekkinud patareide käsitsemisel on hea mõte kanda plastkindaid, vahendab Iltalehti.