Naabrivalve roll turvalisuse edendamisel on muutumas

«Uuring näitab, et naabrivalve roll ei piirdu ainult turvalisuse tagamisega. Seda nähakse kogukondliku sidususe, infovahetuse ja koostöö suurendajana. Naabrivalvega liitunute rahulolu ja aktiivne osalemine on naabrivalve tugevuse aluseks,» rääkis siseministeeriumi kriminaal- ja korrakaitse poliitika nõunik Nurmely Mitrahovitš.

Mitrahovitš lisas: «Lisaks selgus, et piirkonnapolitseinike ja naabrivalve sektorite koostöö ei ole tihe ning see valdkond vajab ühingu ja Politsei- ja Piirivalveameti tuge ja selget eesmärki. Lisaks võiks naabrivalve laienemine elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse valdkonda pakkuda perspektiivi liikumise uueks arengusuunaks, luues võimalusi koostööks ja võrgustike arendamiseks.»

«Naabrivalve liikumine on valmis kohanema muutuvate oludega, laiendades oma tegevusvaldkondi ja arendades koostöövõrgustikku. Siiski vajab MTÜ Eesti Naabrivalve stabiilsemat rahastust ja suuremat personalibaasi, et tagada liikumise kasv ja areng. Tõhusam koostöö riigiasutuste, eraettevõtete ja rahastajatega on vajalik,» ütles MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari.