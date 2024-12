Tallinna linn on sel aastal toetanud eraomandis olevate ehitismälestiste ning arhitektuuriliselt väärtuslike hoonete ja nende detailide restaureerimist ligi 500 000 euroga. Valdkonna eest vastutava abilinnapea Madle Lippuse sõnul on omanike huvi toetuse kasutamise vastu aasta-aastalt suurenenud, seetõttu on kavas ka järgmise aasta eelarves toetuste mahtu tõsta 750 000 euroni.