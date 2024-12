ÄRA UNUSTA Puu ehtimisel on õige järjekord ülioluline

Teise ringina pannakse puu külge kõik riputatavad ja seotavad kaunistused. Kindlasti on oluline ehtida ühtlaselt, mitte laiguti. Kui kuusk ei ole sümmeetriline ja on näha, et mõnda kohta jääb tühimik, saab seda täita kas lisaokste, samblatuusti, marjavaniku või mõne suurema seotava ehtega. Kõige lõpuks antakse viimane lihv väikeste detailide ja täiendustega, näiteks kard, sädelus, kunstlumi või litrid. Kard on praegu taas väga trendikas ja sellega on lihtne kuuske täita, aga karraga on ka väga lihtne üle pingutada, seega võiks oma töö tulemust protsessi käigus hinnata ja karda mõõdutundega kasutada.

Suured ehted alla, väikesed üles

Üks viga, mida kuuske ehtides sageli tehakse, on suurte jõuluehete riputamine silma kõrgusele ja väikeste ehete paigutamine kuuse alumistele okstele. Suured ehted on küll pilkupüüdvamad, aga tervikliku kompositsiooni loomiseks tuleb paigutada suured ja füüsiliselt rasked ehted kuuse alumisse ossa ning liikuda järjest väheneva suurusega ülespoole. Kui seda teha vastupidi, siis jääb kuusk alt visuaalselt tühjaks ning jätab ülevalt mulje, et see on üle koormatud.

Kuigi eklektika üldiselt on praegu moes, siis kuusepuu ei ole piisavalt suur, et hakata sellel katsetama erinevaid stiile ja kombineerima ajastuid. Pigem võiks valida enda jaoks välja üks stiil ja ehtida puu kas klassikaliselt, põhjamaiselt või eksootiliselt, aga mitte neid kõiki kokku pannes. Ka plastikut ja klaasi võiks kombineerida pigem ettevaatlikult, kuigi seda päris välistada ei ole vaja, sest ehete kvaliteet on ajas teinud tohutu arenguhüppe ja silmaga ei pruugigi neil alati vahet teha.

Värvid on praegu moes ja nendega tasub julgelt mängida. Loomulikult võib kasutada ka üksnes valgeid või beeže kuusekerasid, aga trendikad on ka erinevad roosad, punased ja oranžid toonid, samuti on jõulupuul alati sobilik kasutada rohelise ja punase kombinatsiooni, nagu ka kullakarva ja hõbedasi ehteid. Kõiki värve korraga siiski ei tasuks ühe puu külge riputada, hea oleks piirduda kolme peamise tooniga.