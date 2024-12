TARK TEADA Eesti Maaülikooli teadlased jagavad 7 kasulikku nippi toiduraiskamise vältimiseks

Ära tõsta korraga kogu sööki lauale – jäta osa toitu külmkappi ja serveeri alles vajadusel. See hoiab toidu värskena ja vähendab riski, et toit rikneb.

Paki toitu kaasa

Varu külaliste jaoks toidukarpe ja anna toitu kaasa. See on lihtne viis vältida liigseid jääke oma külmikus ja säästab ka külaliste aega ning raha järgmistel päevadel.

Kasuta sügavkülma targalt

Kui näed, et toitu jääb üle, sügavkülmuta see koheselt. Näiteks verivorst, praeliha ja jõulutoidud säilivad sügavkülmas mitmeid kuid.

Ole loov toidujääkidega – küsi abi tehisarult!

Tänapäeval on võimalik kasutada tehisaru (AI) abil retseptiideede leidmiseks. Näiteks kui sul on järele jäänud keedukartuleid, ahjupraadi või köögivilju, saad küsida tehisarult, milliseid uusi roogasid neist valmistada. Tehisaru pakub kiireid ja loomingulisi retsepte, mida kodus proovida. See on suurepärane viis anda igale toidujäägile uus elu ja üllatada peret maitsvate roogadega