Jõulukingituste varjatud kulurida: viis praktilist ja taskukohast ideed, kuidas seda ohjata

IKEA iga-aastasest jõuluteemalisest küsitlusest selgus, et iga viies Eesti elanik soovib veeta lähenevad pühad keskkonnasõbralikumalt, näiteks pakkida kinke vastutustundlikult. Samas ütles 65 protsenti vastanutest, et eelistavad pühadeks valmistumisel taskukohasemaid valikuid. Sisekujundaja annab nõu, kuidas pakkida jõulukingid nii, et see oleks hea nii meie planeedile kui su rahakotile.