Ekspert: tegelikult on just see parim temperatuur voodilinade pesemiseks

Elukalliduse kriisi haripunktis on paljud inimesed seadnud oma pesumasina temperatuuri 30 kraadi peale, et säästa energiat. Kui aga eesmärk on tagada, et voodipesu oleks prii bakteritest, pesevad paljud 60 või isegi 90 kraadiga. Kuid ekspert Chris Tattersall ettevõttest Woolroom kinnitab, et sellised äärmuslikud meetmed pole vajalikud.