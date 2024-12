Bolt avaldab, kui palju maksis möödunud aasta kõige kallim toidutellimus

​Hiljuti avaldatud statistikast selgub, et Bolt Foodi kliendid on kõige aktiivsemad nädalavahetuste õhtuti. Lojaalseim Bolt Foodi kasutaja tegi sel aastal 1484 tellimust ehk tellis süüa neli korda päevas. Aasta kalleim tellimus rakendusest maksis 837 eurot. Eestlaste vaieldamatu lemmikroog on juustuburger, mida on Bolt Food viie aasta jooksul inimesteni toimetanud üle miljoni.

«Nagu ka mujal maailmas, on kiirtoit ka Eestis esikohal. Need on inimestele tuttavad maitsed, mida saab kiiresti ja mugavalt meie kaudu tellida. Sel aastal oli näha, et inimesed otsivad varasemast enam soodsaid lahendusi – eriti suur huvi oli lõunapakkumiste ja kampaaniate vastu. Samas kasvas tellimuste koguarv märkimisväärselt ehk näeme, et Bolt Food on inimeste jaoks ajasäästlik ja usaldusväärne teenus,» ütles Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakas.

Eestlaste igapäevas on leidnud koha ka toidukaupade kojutoomise võimalus ehk Bolt Market. Banaanid on vaieldamatult kõigi lemmiktoode. Üks klient tellis endale toidukaupu sel aastal 553 korda ja kõige suurem ostukorvi väärtus oli 1816 eurot. Klientide seas on populaarsust kogunud ka tarbekaupade tellimine äpi kaudu – varasemast enam telliti lemmikloomadele toitu ja soetati uusi telefone just Bolt Foodi rakendusest.