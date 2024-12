RETSEPTID Viis efektset pidulaua jooki, mis valmivad kraaniveest!

Igapäevaseks janu kustutamiseks on puhas kraanivesi parim jook ning kõige tervislikum valik rasvase ja kaloririkka toidu kõrvale. Eestis on kraanivesi tänu paesele pinnasele kaltsiumi- ja magneesiumirikas – need mineraalained on organismi toimimiseks eluliselt tähtsad.