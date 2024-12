PIDU LÄBI Just nii suur osa rahvast saab endale toidupoes lubada vähem kui seni

Citadele panga Balti jaepanganduse juht ja juhatuse liige Edward Rebane selgitas, et toidutoormete hinnad maailmaturul on viimastel kuudel oluliselt tõusnud ning see on üpris kiiresti ka meie tarbijahindadesse edasi kandunud.

«Näiteks kohvi, šokolaadi ja mittealkohoolsete jookide hinnatõus on üksikute toiduainete seas olnud kõige suurem. Neist kahe viimase hinnatõus on olnud aastavõrdluses lausa ligi 20 protsenti,» nentis Rebane. «Lisaks on maailmaturul viimasel ajal märgatavalt kasvanud kakao ja veiseliha hinnad.» Statistikaameti andmetel tõusis üldine ostukorvi maksumus novembris 0,8 protsenti, olles 5,4 protsenti kõrgem kui aasta tagasi.

«Paraku jätkub hinnatõus ilmselt veelgi, kuna toormete hinnad on endiselt kasvamas. Samas on juba praegu meie küsitluse järgi öelnud 33 protsenti Eesti inimestest, et nende igakuised kulutused toidule on oluliselt suurenenud ja nad saavad endale seetõttu poes lubada palju vähem kui varem. Neile lisaks veel 28 protsenti vastas, et nende kulutused on pisut suurenenud ning saavad samuti endale vähemat lubada. Ehk kokku 61 protsenti tunneb selgelt kulude kasvu ja on olnud sunnitud seetõttu oma toidu oste piirama,» lausus Rebane.

Citadele küsitlusele vastanutest veerand ehk 24 protsenti märkis, et nende kulutused on küll suurenenud, kuid nad saavad endale endiselt lubada kõike, mida ka varem ostsid.