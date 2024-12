TASUTA NÕU Narvas toimub üle-eestiline renoveerimismess!

EKÜLi juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul pakutakse ühistutele Narva messil kolleegide tuge ja praktilist nõu. «Kõige enam tulevad uue info järele ilmselt idavirulased, kelle seas renoveerimine on sel aastal hea hoo sisse saanud, kuid kindlasti ootame renoveerimise viimase sõnaga tutvuma inimesi üle Eesti. Julgustan kohale tulema mitte ainult korteriühistute juhte, vaid kõiki korteriomanikke, kes saavad uusi teadmisi oma maja kordategemiseks ja oskavad pärast messi oma ühistu juhti renoveerimisprojektis toetada,» ütles Jaadla.

Mess «Anname hoogu renoveerimislainele» leiab aset 8. jaanuaril Tartu Ülikooli Narva kolledžis Raekoja plats 2. Messiala on avatud kell 11.30–17.00. Üritus toimub eesti ja vene keeles. Osalemine on tasuta.

Kogu messipäeva ettekannetest toimub ka otseülekanne. «Rõhutame, et siiski tasub kohale tulla, sest see on ainulaadne võimalus erinevate spetsialistidega näost näkku suhelda ja küsimusi küsida,» ütles EISi Ida-Viru korteriühistute konsultant Ljudmila Peussa.