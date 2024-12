VIMKAGA EINED Eesti kokk annab nõu, kuidas klassikalist jõululauda põnevamaks muuta

Jõulud on traditsioonide aeg, kuid klassikaline jõululaud võib muutuda aasta-aastalt rutiinseks. Maxima peakokk Rauno Saar soovitab jõulumaitseid rikastada ja lisada uusi nüansse, et pidulaud saaks uue hingamise. Ta jagab inspiratsiooniks ideid, kuidas klassikaliseid jõulumaitseid moderniseerida ja juba tuttavad road põnevaks muuta.

«Eestlased hindavad traditsioonilisi jõulumaitseid ning on truud oma klassikalistele lemmikutele, nagu seapraad ja hapukapsas, kuid klassikalise peolaua kõrvale on üha enam põhjust otsida ka kergemaid ja uuenduslikke alternatiive,» sõnas Rauno Saar. Siiski saab öelda, et paljud eestlased on truud oma klassikalistele lemmikutele - näiteks müüakse jõuluperioodil Maximas kartuli-vorstisalatit lausa 500 kilo päevas.