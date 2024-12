UNUSTA MIKROLAINEAHI See tavatu meetod sulatab liha suurema vaevata

Liha maitse ja tekstuuri säilitamiseks leidub üks äärmiselt ebatavaline moodus, mis eeldab suhkru olemasolu, vahendab Vakarys Ekspresas. Kuigi meetod tundub ebatavaline, toimib see paremini ning kiiremini kui mikrolaineahi.

8-10 minuti pärast on liha edasiseks kasutamiseks valmis. See meetod sobib erinevate lihaliikide jaoks, näiteks kana, hakkliha jne. See säilitab toote maitse ja tekstuuri ning lühendab oluliselt sulatusaega.