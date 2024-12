KAS KA SINA? Just sellise summaga katab rahvas oma jõululaua

Citadele Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen märkis, et Citadele tellis sama uuringu ka möödunud aastal ning siis vastas kokku ligi veerand ehk 23 protsenti, et ei kavatse üldse pühi tähistada ega raha kulutada. Seekord on see number oluliselt langenud ja jäänud 10 protsendi peale.

«Möödunud jõulude ajal oli kõrge euribori, kasvanud hindade, elektri ja muude kulude tõttu paljude Eesti inimeste rahakottidele keeruline aeg. Ja kuigi toiduainete hinnad on vahepeal veelgi tõusnud, siis on hea meel näha, et seekord saavad rohkemad endale ikkagi pidulikumat jõululauda lubada,» lausus Hakiainen.

Uuringust ilmnes, et kõige populaarsemaks pidulaua kulu suuruseks on 51–100 eurot, millega loodab hakkama saada 33 protsenti inimestest. 22 protsenti planeerib hakkama saada kuni 50 euroga, 26 protsenti 101–200 euroga. 200–300 eurosesse vahemikku kavandab enda pidulauda 7 protsenti Eesti inimestest.

Teiste Balti riikidega võrreldes jäävad meie pühadeaegsed toidulauad keskmisesse vahemikku. Kui Eesti inimestest planeerib kuni 100 eurost söömingut 55 protsenti, siis lätlastest soovib sellise vahemikuga hakkama saada 67 protsenti ning leedukatest 54 protsenti. Leedu inimeste seas on aga ka rohkem neid, kes kavandavad pidulaua jaoks suuremat eelarvet.

«Loogiliselt panustavad suurema sissetulekuga inimesed ka pidulaua eelarvesse rohkem. Näiteks kuupalgaga, mis ületab 2000 eurot, on juba omajagu neid (5%), kelle eelarve on 300–400 euro vahel,» edastas Hakiainen. «Samamoodi on näha, et eelarve suureneb neil, kellel on suurem leibkond ja rohkem lapsi. Näiteks viie või rohkema liikmega leibkondades kahaneb 37 protsendi peale nende hulk, kes kavatsevad hakkama saada kuni 100 euroga.»