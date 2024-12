ÄRA UNUSTA 5 soovitust, et pühad kortermajas mööduks ohutult

Arvesta naabritega

Kortermajas, kus inimesed arvestavad ka teiste elanikega, on kõigil muretum ja mõnusam elada, nii et ära sega naabreid valju muusika või käraga. Pargi auto nii, et ka teised pääsevad sõitma ja kõndima, ära jäta oma mittevajalikku kraami trepikotta ning sulge korralikult aknad ja uksed. Kui su külalistest keegi suitsetab, jaga temaga kortermaja vastavaid reegleid ja jälgi, et neist peetaks kinni.