TARK TEADA Kuidas hoida talvekuudel elektriarved madalad?

Pilt on illustreeriv.

Google on teinud ülevaate aasta otsitumatest sõnadest. Edetabeli tipust leiame ka märksõna «elektri börsihind». Tõepoolest, elektrihind on olnud tihti jututeemaks, eriti kui ta kallis on. Aastale andis tooni muu hulgas Estlink 2 rike ning sellest kerkinud elektrihinnad suvel, mil muidu saaksime tänu suurele taastuvenergia toodangule nautida pigem madalaid hindu.