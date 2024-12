PAREMA HOMSE NIMEL TAI kutsub üles jagama oma lemmiktoite!

Hea tervise säilitamiseks on oluline süüa mitmekesiselt ja tasakaalustatult - et organism saaks vajalikus koguses kätte kõik toitained: valgud, rasvad, süsivesikud, vee, vitamiinid ja mineraalained. TAI on aastaid jaganud teadmisi ja praktilisi nõuandeid, kuidas tervist toetavalt toituda. Näiteks läbi toidupüramiidi ja taldrikureegli tutvustamise on loodud lihtsaid viise tasakaalus ja mitmekesise toiduvalikupoole liikumiseks.

«Sellegipoolest arvatakse tihti ekslikult, et tervist toetav toit on maitsetu ja igav või et tasakaalustatud toitumine on keeruline ja kallis. Soovime selle üleskutsega need müüdid kummutada ja näidata, et meie kõigi lemmikroogi on võimalik süüa nii, et need toetavad ka meie tervist,» selgitas TAI toitumise valdkonna juht Janne Lauk.