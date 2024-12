UUED AJAD 3 olulist kodulaenu küsimust, millele varem tähelepanu ei pööratud

1. Kas mul on hea intress?

Seda küsimust esitati nii uue kodulaenu pakkumise kohta kui ka olemasoleva kodulaenu lepingu kohta. Väga raske on öelda, milline on täna universaalselt hea intress, sest kõik pangad hinnastavad erinevaid kliente erinevalt. See tähendab, et kui naabrimees sai minust parema intressi, siis see ei tähenda, et mina oleksin tingimata midagi valesti teinud – meie tehingud võivad olla lihtsalt täiesti erinevad.

Ainuke viis, kuidas ma saan olla kindel, et mul on turu parim intress, on võtta pakkumised kõigist pankadest, mis Eestis kodulaenu pakuvad. Siis saab hästi aru, mis on see intressitase, mida just mulle pakutakse. Ja ka siis on võimalik pangalt täiendavalt küsida, kas tegemist on lõpliku pakkumisega või on siin veel läbirääkimisruumi. Pank ei tühista oma krediidiotsust selle peale, kui tingimuste osas läbi rääkida – halvimal juhul lihtsalt öeldakse, et see on lõplik pakkumine ja alla tulla enam ei saa. Nii teadki, et oled saanud parima pakkumise.