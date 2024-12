«Parimad juustuveinid on valged veinid. Teine parim juustuvein on portvein, mis sobib väga hästi praktiliselt kõigi juustudega. Samuti on hea meeles pidada, et sinihallitusjuustud ei sobi punase veiniga. Sinihallitusjuustude juurde tasub valida magusat portveini,» ütleb Soome veiniekspert Tuomas Meriluoto.