See on elamiseks Euroopa Liidu kõige soodsam pealinn: mitmendal kohal on Tallinn?

Kindlasti on paljudel peast läbi vilksatanud mõte kolida välismaale. Euroopa Liidu piires on see imelihtne – paki kohvrid kokku ja mine. Kuid kuhu minna? Alati on hea valik minna sinna, kus on odavam. Selle tuules vaatas Bild, millises ELi pealinnas on kõige odavam elada.