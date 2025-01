Kuidas Kevini vanemad said endale sellist maja lubada?

Armastatud jõulufilm «Üksinda kodus» esilinastus aastal 1990 ning sellest on saanud pühade lahutamatu osa nii siin kui teisel pool ookeani. Palju on kirjutatud majast, mis oli filmis McCallisteride kodust ning sellest, mis ulmeliste summade eest see aastatega omanikku vahetanud. Nüüd avaldas filmi režissöör Chris Columbus, kuidas tema meelest McCallisterid sellist luksust endale lubada said.