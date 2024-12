UNUSTA STRESS 3 kasulikku nippi, et kolimine mööduks võimalikult muretult

«Kuna vähem kasutatavate asjade kokku- ja lahtipakkimise vahele jääb tõenäoliselt mitu nädalat, on eriti tähtis kirjutada kastide ja kottide peale, mida need sisaldavad. Võid ju arvata, et küll ühe või teise kasti sisu meelde jääb, kuid sel juhul oled uues kodus silmitsi kümnete kastidega, mis kõik näivad ühte nägu ja mõtled, kust veekeetja või tasside otsimist alustada,» selgitas Alina Kester.

«Hea mõte on märkida kastidele ka see, millisesse tuppa või korrusele need jõudma peavad, nii ei satu magamistarbed või laste mänguasjad uues kodus kõigepealt hoopis kööki, vaid ruumi, kuhu need mõeldud on. Kõige õrnemad esemed, nagu toataimed, televiisor või vinüülimängija ning väärtuslikud vaasid või maalid võiks kolida ilma pakkimata, nii öelda süles kandes. Siis on kindel, et need autos teiste asjade vahele sattudes kannatada ei saa,» soovitas Alina Kester.