ENNETA OHTU 6 enim levinud viga kuumaõhufritüüri kasutamisel

Kui ei kasuta, tõmba seinast välja

Ära kuhja üle

Kui avastad, et pere õhtusöök või suurem kana ei mahu õhufritüüri, on võib-olla käes aeg hakata mõtlema suurema seadme peale. Õhtufritüüri korvi ei tohi mitte mingil juhul üle kuhjata, kuna vastu spiraale puutuv toit on potentsiaalne tuleoht. Head ei tee ka see, kui kastet vms pritsib suuremas koguses spiraalidele. Pea meeles, et toit peaks mahtuma õhufritüüri ilma «surumata» ja suurema pingutuseta.