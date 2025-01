EKSPERT KINNITAB Selle märgi ilmnedes tuleks lõikelaud ära visata

Pollock võttis teema üles sotsiaalmeediaplatvormil X, kus mees jagas ühtlasi ka kaadrit oma punasest plastmassist lõikelauast. «Siin on teile üks sõbralik meeldetuletus: kui teie lõikelaud näeb välja selline, visake see kohe ära,»​ kirjutas Pollock, lisades, et juba esimese värvimuutuse korral tasub kaaluda lõikelaua vahetust.