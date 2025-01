Musk elab Trumpi Mar-a-Lago mõisa aladel asuvas üürikodus, mis asub vaid mõnesaja meetri kaugusel Mar-a-Lago peamajast, kus Ameerika president elab. Musk elab praktiliselt Trumpi hoovis, kust tal on lihtne juurdepääs Trumpile, kirjutab Iltalehti.

Üks öö maksab 2000 dollarit ehk ligi 1929,93 eurot. Musk on Mar-a-Lagos ööbinud alates novembrist. Pole selge, kui palju Musk lõpuks oma korteri eest maksab. Tavaliselt maksavad Mar-a-Lago ametlikud külalised öömaja eest sealt lahkudes. Telgitagustes sahistatakse, et kaks meest said üüri osas kokkuleppele, mistõttu pole veel sugugi kindel, kas Musk saab allahindlust või lausa tasuta öömaja.