Teadlase sõnul pole kaine jaanuar alati parim idee

Pilt on illustreeriv.

USA arst Dr. David Amen (2,5 miljonit jälgijat TikTokis) õpetab, et seades endale eesmärgiks jaanuaris mitte tilkagi alkoholi tarvitada, langevad mitte karsklased tihti iseenda seatud lõksu ning on õnnetud, et eesmärk täitmata jäi.