USKUMATU, AGA TÕSI Eestlane tegi Woltis pea 1000-eurose toidutellimuse!

Wolt TOP 5 toidukategooriad Eestis:

«On hea meel näha, et nii Wolti virtuaalpoest kui restoranidest endale meeldiva kauba tellimine kogub klientide seas üha enam populaarsust. Kui riigid on mõneti sarnased – näiteks burgeriarmastuse poolest – siis on selgelt näha, et kõikidel turgudel valitsevad oma maitse-eelistused ning kaht täiesti samasuguse tarbimisprofiiliga riiki ei eksisteeri,» sõnab Lomsargis.

Lomsargis toob ka välja, et kui Wolti algusaegadel koosnesid tellimused üksikutest söögikordadest, siis on tänavu statistikast selgelt näha, et äpi poole pöördutakse ka hõlpsasti Wolt for Work teenuse kaudu terve töökollektiivi toitmiseks, oluliste tähtpäevade tähistamiseks või oma lemmikloomade hellitamiseks. Näiteks on tänavu Wolti kaudu tellitud kokku tuhandeid lillekimpe, korraga 120 pitsat ning üks Küprose klient tellis 770 euro eest lemmikloomatarbeid.